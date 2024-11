Com ausência de Fábio, Vitor Eudes ganha chance no Fluminense: ‘Preparado o tempo todo’

O Fluminense volta a campo nesta sexta-feira (8), para medir forças com o Internacional, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. No entanto, Mano Menezes não poderá contar com seis atletas, que estão suspensos para o duelo. Entre eles, está o goleiro Fábio, que deve dar oportunidade ao seu reserva imediato: Vitor Eudes.

Ao longo da temporada, o arqueiro pouco teve oportunidade de mostrar seu futebol, até porque Fábio, mesmo com 44 anos, tem emplacado boas atuações. Contudo, o jogador ressaltou que trabalha diariamente e está preparado para chances como essas.

“Os treinadores aqui do Fluminense também pegam pesado com a gente, corrigem os detalhes o tempo todo, mas também elogiam, sempre jogam pra cima e fazem a gente melhorar cada dia mais. Até por isso eu me sinto preparado para fazer um bom jogo contra o Internacional. São oportunidades como essa de agora, a que eu tive no início do ano também, que mostram a importância de a gente trabalhar firme e estar preparado o tempo todo”, disse ao portal “ge”.