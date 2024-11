Textor: ‘Pessoas falam sobre fair play financeiro. Eu falo sobre um bom scout’

Dono da SAF do Botafogo promete mais investimentos para 2025 e dá uma cutucada no Flamengo

“Se você olha a forma como montamos o elenco, não é só sobre os jogadores que compramos, é também sobre os atletas que nós achamos. O departamento de scout é, honestamente, o melhor que eu já vi no futebol. Júnior Santos, da Segunda Divisão do Japão, Igor Jesus, dos Emirados Árabes, em uma transferência gratuita. Nós temos muita sorte de termos eles. As pessoas falam sobre fair play Financeiro. Eu falo sobe bom scout”, resumiu o mandachuva.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor ironizou o “interesse” de alguns clubes no debate sobre o fair play Financeiro no futebol nacional. Após a vitória sobre o Vasco por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, na última terça-feira (5), pelo Campeonato Brasileiro , o bilionário destacou o trabalho do scout na construção da equipe que está na final da Copa Libertadores e lidera, de forma isolada, o Brasileirão.

“Nós já estamos planejando recarregar pesadamente para o ano que vem. Os jogadores e o treinador estão focados no hoje, o departamento de scout está focado no amanhã”, prometeu o mandatário, na zona mista do Colosso do Subúrbio.

Textor provoca o Flamengo

Para aproveitar o tema do Fair Play Financeiro, John Textor cutucou o Flamengo. Em 2022, aliás, ele disse que “chutaria a bunda do Rubro-Negro”. Será que, enfim, chegou o momento? No Brasileirão, no placar agregado, o Glorioso fez 6 a 1 no time da Lagoa Rodrigo de Freitas e o deixou bem atrás na classificação.

“Fiz uma piada uma vez, de que iria ‘chutar a bunda’ do Flamengo. Todo mundo riu. Era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso (risos). Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos, no Instagram, que me disse: ‘Vamos, gringo, só nos dê um time que possa competir‘. Depois, ele me mandou boas mensagens. Contudo, em seguida, me mandou umas mensagens rudes. Finalmente, eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Feliz por competir, espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo”, disse o bem-humorado norte-americano.