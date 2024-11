Palmeiras pode ter pior ano da era Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do EC Juventude, durante partida válida pela trigésima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

O Palmeiras viu o título brasileiro ficar mais distante, após a vitória do Botafogo por 3 a 0 em cima do Vasco, nesta terça-feira (5/11), no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas abriram uma vantagem de seis pontos na liderança, restando seis jogos para o final da competição. Assim, o Verdão pode ter seu pior ano desde que Abel Ferreira assumiu a equipe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, desde que o português chegou na Academia do Futebol, o Verdão venceu venceu ao menos um título nacional ou internacional. Em 2021, que foi o ano com menos taças, o Palmeiras conquistou, ”somente”, a Libertadores, ao derrotar o Flamengo na final.

Já em 2020, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. Em 2022 vieram as conquistas do Paulista, Recopa Sul-Americana e Brasileiro. Por fim, no ano seguinte, as taças da Supercopa, Paulista e Brasileiro. Na atual temporada, entretanto, o Palmeiras venceu apenas o Campeonato Paulista. A equipe perdeu a Supercopa para o São Paulo e caiu precocemente na Copa do Brasil (para o Flamengo) e na Libertadores (Botafogo). Assim, o ano de 2024 pode ser considerado um período de ”vacas magras” na Academia de Futebol. A situação complicada do Palmeiras no Brasileiro A situação do Verdão piorou por conta da derrota para o Corinthians por 2 a 0, já que não somou nenhum ponto e se complicou na tabela. Desta forma, o Palmeiras não depende apenas das próprias forças para conquistar o tricampeonato brasileiro.