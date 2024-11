Pai de Gatito, do Botafogo, deixa futuro do goleiro em aberto: ‘Tem mercado no Brasil’

Arqueiro tem contrato com o Glorioso até o fim da temporada e, mesmo não sendo titular, é uma das referências do elenco

O goleiro Gatito Fernández está em fim de contrato no Botafogo. Por ser titular na seleção paraguaia, ele voltou aos holofotes na imprensa em seu país. Em entrevista, Roberto “Gato” Fernández, ex-goleiro e pai do camisa um do Glorioso, comentou sobre a indefinição do futuro do arqueiro.

“No dia 31 de dezembro termina o contrato dele, ele está tranquilo, porque tem mercado no Brasil. Se vai continuar lá ou em outro clube, aí vai depender das conversas que ele terá com o clube, com seus representantes. Não creio no momento num retorno ao Paraguai”, disse, em entrevista à rádio “La Unión”.