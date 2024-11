Lookman comanda a vitória da Atalanta sobre Stuttgart

Atacante abre o caminho do 2 a 0 dos italianos sobre o alemães, fora de casa, e sobe para a nona posição na tabela da Champions Crédito: Jogada 10

Campeã da última liga Europa e atual vice-líder do Campeonato Italiano, a Atalanta foi até a Alemanha, nesta quarta-feira (6/11), enfrentar o Stuttgart, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, na Arena Mercedes-Benz. A equipe de Bérgamo fez uma boa apresentação e, com um gol de Lookman e outro de Zaniolo, ambos no segundo tempo, venceu por 2 a 0. Com o resultado, a Atalanta chegou aos nove pontos e ocupa a 9ª posição, a primeira fora da classificação direta para as oitavas de final. Isso significa que, caso permaneça nessa colocação, o time disputaria a repescagem para seguir na competição. Já o Stuttgart permaneceu com quatro pontos e caiu para a 27ª posição, o que o eliminaria até mesmo da repescagem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O novo formato da Champions Esta edição da Champions tem um novo formato. A fase de grupos foi substituída pela fase de liga, com as 36 equipes divididas em um único grupo. No novo sistema, cada time fará oito partidas (chaveamento suíço), e ao fim das rodadas, os oito primeiros avançam para as oitavas de final. Já os times que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma repescagem. Mas os 12 times restantes serão eliminados.

Primeiro tempo muito equilibrado O jogo começou com a Atalanta, mesmo fora de casa, procurando mais o ataque e dando susto no Stuttgart num chute de Pasalic que passou perto do gol de Nübel. Mas logo aos dez minutos o time perdeu o defensor bósnio Kolasinac, machucado – entrou o marfinense Kossounou. A Atalanta seguiu um pouco mais ofensiva, mas dependendo de alguns lampejos de Pasalic e uma cabeçada de Retegui para boa defesa de Nübel para chegar ao gol nesta primeira etapa de bom futebol, mas as defesas superando os ataques. Segundo tempo: Atalanta balança a rede Para o segundo tempo, o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, fez uma alteração: saiu Pasalic e entrou De Ketelaere. E o atacante belga logo se fez presente. Aos sete minutos, De Ketelaere fez uma excelente jogada pela direita e cruzou para o artilheiro Lookman, que abriu o placar para a Atalanta. O Stuttgart, com a entrada do atacante Demirovic, ganhou mais força ofensiva, e o bósnio, um minuto após entrar, quase empatou o jogo. No entanto, a Atalanta rapidamente ajustou sua defesa e conseguiu neutralizar o ataque adversário. O Stuttgart aumentou o númeroide atacantes, mas não conseguiu sucesso. Pior: levou o segundo gol. Zaniolo aproveitou uma pixotada da zaga para entrar sozinho na área e tocar na saída do goleiro para fechar o placar.