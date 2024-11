JP, do Vasco, passa por cirurgia e só volta em 2025

Meia, cria da Colina, realiza artroscopia no joelho direito. Assim, só deve voltar ao Cruz-Maltino na pré-temporada do ano que vem

O meia JP, do Vasco, passou por cirurgia no joelho direito e só voltará a atuar em 2025. Ele precisou de uma artroscopia, realizada com sucesso, com sua volta prevista, assim, apenas para o ano que vem.

É o que informou o “ge”, em publicação nesta quarta-feira (6). O jogador de 19 anos sofreu uma pancada contra o Criciúma, em sua última participação no profissional, pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 18 de agosto. Desde então, ele voltou ao time sub-20, onde realizou quatro partidas, conquistando o Campeonato Carioca da categoria.

