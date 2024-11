Jovem destaque do Boston City, William Lopes é emprestado ao Palmeiras

O jogador, artilheiro da equipe sub-17 no Campeonato Mineiro, já treina com o time Alviverde

O Palmeiras recebeu por empréstimo o atacante William Lopes, das categorias de base do Boston City FC. O jogador é uma das maiores promessas do clube mineiro. As partes já firmaram o pré-contrato, que será oficializado na próxima janela de transferências.

O atleta de 16 anos assinou um contrato com validade de um ano, sendo assim, até janeiro de 2026. O acordo inclui uma opção de compra inicial de 50%, seguida por mais 20% após a ativação da primeira cláusula. Com isso, o time de Manhuaçu soltou uma nota nas redes sociais.

“Nesta semana o Boston City FC oficializou o empréstimo do Atacante William Lopes ao Palmeiras-SP. Com 1.91m de altura e muita disposição física, William Lopes tem característica de faro de gol, personalidade, capacidade de drible e alto poder de finalização. Desde que chegou ao Boston City FC em 2023, William Lopes atuou pelas categorias Sub-15/17 do Leão. Em 2024 William se destacou com gols importantes contra Cruzeiro-MG, Coimbra-MG e por ter feito 4 gols em apenas uma partida no Campeonato Mineiro Sub-17”.