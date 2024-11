Jornais espanhóis criticam má fase do Real Madrid na temporada

Nem Carlo Ancelotti, treinador, passa ileso do momento conturbado e afirma que equipe pode dar volta por cima em 2024/25 Crédito: Jogada 10

O Real Madrid não consegue engrenar na temporada e perdeu mais uma. Depois da goleada para o Barcelona, a equipe merengue não conseguiu se impor diante do Milan e sofreu a derrota por 3 a 1, pela Champions League, no Santiago Bernabéu. Assim, os principais jornais espanhóis detonaram o momentos dos comandados do técnico Carlo Ancelotti. “0-4… E agora isso”, estampou o “Marca”, principal jornal esportivo da Espanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o “As”, também de Madri, afirmou que “continua o pesadelo”. A manchete do “Sport”, da Catalunha, também destacou a fraca atuação diante da equipe rossonera: “Outro ridículo no Bernabéu”. Em Barcelona, o “Mundo Deportivo”, citou que o Real sofreu “outro nocaute”.

Atual campeão da Champions League, o Real segue distante do G8, grupo que garante vaga direta para as oitavas de final. Nesse sentido, ocupa o 17º lugar, com seis pontos, com risco de cair ainda mais após o fim da quarta rodada.

Na La Liga, a diferença para o Barcelona aumentou para nove pontos. Mais que isso, o desempenho não abre qualquer possibilidade para alguma expectativa de reação. Ancelotti criticado O articulista Carlos Carpio escreveu que “se o Bernabéu vaia o Real em dois jogos seguidos, Ancelotti está a perigo”. Ou seja, nem o comandante passa ileso do momento conturbado da equipe em campo. Nesse sentido, ele voltou ao clube, em 2021 e virou um dos símbolos de uma geração vitoriosa, com dez títulos conquistados.