Grêmio analisa alternativas de contar com atletas convocados em jogo do Brasileirão

Soteldo, Aravena e Villasanti vão defender suas seleções na data fifa, mas Tricolor Gaúcho terá compromisso no dia seguinte com o Juventude

O Grêmio terá três jogadores convocados durante a Data Fifa de novembro, e a partida contra o Juventude, pela 34ª rodada do Brasileirão, está marcada para o dia seguinte ao último jogo das seleções. Assim, a diretoria traça um plano para contar com esses atletas.

Os convocados são Villasanti, Soteldo e Aravena, que atuarão por suas seleções no dia 19 de novembro, enquanto no dia 20 o Grêmio jogará em Porto Alegre. Desse modo, o Grêmio planeja ajustar a logística para ter esses jogadores à disposição. No entanto, o caso de Villasanti é o mais complicado, já que ele jogará na altitude, o que pode comprometer seu rendimento devido ao desgaste.

