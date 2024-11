Globo alcança recorde de assinantes do Premiere em dez anos

A Globo comemora uma grande conquista. A empresa alcançou, com o Premiere, a maior base de assinantes dos últimos dez anos. Como resultado, a emissora registra um recorde de arrecadação com o pay-per-view.

Contudo, existe uma preocupação interna na empresa. O novo modelo, com dois grupos econômicos, inclui o acordo da Globo com a Libra. No entanto, a emissora ainda busca fechar com a Liga Forte União. Se continuar assim, a Globo terá um número reduzido de jogos garantidos para o Brasileirão de 2025.

Dessa forma, a Globo manterá os jogos na TV aberta, mas só terá dois jogos por rodada para o SporTV. Com isso, ficará sem opções para oferecer a exclusividade do Premiere, um diferencial que a empresa tem explorado até o momento.