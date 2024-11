Cruzeiro x Palmeiras (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro precisa reverter o placar adverso do jogo de ida, para conquistar sua vaga na semifinal da Copa do Brasil sub-20. A equipe mineira seguia invicta na copa nacional, até o último jogo. Aliás, em quatro partidas na competição, a Raposa acumula três vitórias e uma derrota. Contudo, nenhum dos triunfos foi pelo placar que precisa para avançar nesta quinta. Afinal, o Clube Celeste venceu Coimbra e Cuiabá na competição, mas os confrontos teve vitórias por um gol de diferença. Assim, a equipe precisará se reinventar para eliminar o Palmeiras.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (7/11), às 21h, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Verdão venceu no duelo de ida, no Allianz Parque, por 2 a 0. Assim, pode perder por até um gol de diferença que avança. Já a Raposa precisa vencer por três gols para se classificar ou por dois para levar o embate para os pênaltis.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras, por sua vez, segue sua campanha em busca do terceiro título na Copa do Brasil sub-20. Afinal, a trajetória de conquistas começou em 2019, quando a equipe alviverde superou o próprio Cruzeiro na final e garantiu o troféu jogando em Belo Horizonte. Três anos depois, em 2022, as Crias da Academia venceram o Flamengo na disputa de pênaltis, após o empate sem gols no tempo regulamentar, assegurando mais um troféu para a base palmeirense. Agora, o Verdão terá que superar a Raposa mais uma vez para seguir com o sonho do tri.

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (jogo de volta)

Data e horário: 07/11/2024, às 21h(de Brasília)

Local: Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Otávio Costa; Dorival, Pedrão, Kauã Prates e Murilo Rhikman; Italo, Jhosefer e José; Arthur Viana, Kenji e Tevis. Técnico: Luciano Dias.

PALMEIRAS: Deivid Andrade, Gilberto Junior, Ney Silva, Robson, Benedetti, Arthur Gabriel, Patrick Silva, Rafael Coutinho, Thalys, Luighi, Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Samuel Henrique Soares Silva (MG) e Douglas Almeida Costa (MG)