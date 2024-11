Artur Jorge elogia Botafogo ‘insaciável’: ‘Incansável na busca pelos objetivos’

Alvinegro vence o Vasco por 3 a 0 e vê distância para vice-líder do Brasileirão aumentar para seis pontos Crédito: Jogada 10

O técnico Artur Jorge era só elogios à atuação do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, na noite desta terça-feira (5). O treinador exaltou a mentalidade vencedora e “insaciável” do grupo alvinegro durante todo o jogo, que garantiu vantagem de seis pontos na liderança do Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Era importante ter uma equipe que continuasse a ser faminta. Não podemos deixar o sucesso crescente interferir na nossa ambição. Temos mais seis jogos de campeonato e uma final de Libertadores por fazer, temos que fazer essa mesma atitude comportamental, essa ambição, lutar em cada um dos jogos. São 18 pontos importantíssimos, como hoje eram 21. Queremos continuar a ter esse desempenho, que é conseguido pelo trabalho dos jogadores, pela mentalidade que existe aqui dentro. É uma equipe insaciável, incansável na busca pelos objetivos”, explicou o comandante, em entrevista coletiva após o jogo.

O treinador destacou a etapa inicial do Botafogo no Nilton Santos, principalmente os 15 primeiros minutos, quando já abriu 2 a 0 no placar. “Hoje fizemos mais um bom jogo, com 15 primeiros minutos avassaladores, que nos deram uma vantagem que permitiu ter um jogo mais controlado. Estou muito satisfeito por ter uma equipe que trabalha e luta como esta”. Técnico do Botafogo elogia Júnior Santos O treinador também fez questão de elogiar o atacante Júnior Santos, que voltou a marcar pelo Glorioso após 142 dias. Ele fechou o placar diante do Cruz-Maltino com uma linda cavadinha, anotando o seu 19º gol na temporada.

“É importante o Júnior ter tido a oportunidade de não só de ter minutos, mas também de ter feito um gol. Até porque é um jogador que teve uma lesão grave, teve muito tempo afastado, teve um período de recuperação difícil para ele e de superação também.. Hoje, esteve conosco, teve essa oportunidade e correspondeu. É um jogador que, como todos os outros, nós contamos para esta reta final e esperemos que possa estar cada vez mais capaz, cada vez mais igual a si próprio, porque, nesta altura, queremos o melhor de cada um para podermos tirar o melhor de uma equipe”, disse o técnico português. Botafogo abre seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras Artur Jorge comentou a vantagem que o Alvinegro abriu na liderança do Campeonato Brasil. Agora, são seis pontos à frente do Palmeiras: 67 a 61. Para o comandante, é importante manter uma margem para jogar com mais tranquilidade. “É muito importante. Temos 18 pontos para disputar. Eu não vou cair aqui no clichê de dizer que é tudo igual. Quanto mais pontos nós tivemos de vantagem melhor, mais próximos ficamos de um objetivo. Agora sabemos que é importante também para nós humanizar o futebol e saber que deste lado há uma equipe que vai lutar até a exaustão. A equipe tem muita vontade, tem uma equipe que nos jogos restantes vai saber que tem seis de vantagem, mas que também sabe que nada está a ganho nem garantido. Portanto, temos que continuar a ser uma equipe dominadora, vencedora, somar pontos, somar vitórias, controlar ansiedades, controlar expectativas, afastar medos, resguardarmos a coragem. Uma equipe humanizada, mas que vai lutar pelo seu objetivo até à exaustão, como tem feito ao longo deste campeonato e por isso mesmo está na posição em que se encontrou hoje.”