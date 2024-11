São Januário: Vasco está próximo de vender valor significativo do potencial construtivo

Cruz-Maltino está com negociações avançadas com uma empresa, que vai garantir a maior parte do potencial construtivo do estádio Crédito: Jogada 10

O Vasco deu um passo importante para vender um valor significativo do potencial construtivo de São Januário. Afinal, o Cruz-Maltino está em negociações avançadas com uma empresa, caminhando para a conclusão. As conversas já estão em fase de troca de minutas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essa será a venda de maior valor até o momento caso as negociações sigam avançando, como é esperado. A diretoria do Vasco tem outros negócios fechados, com cartas de intenção assinadas, segundo o ‘ge’. No entanto, envolvem montantes menores.

Inicialmente, o potencial construtivo de São Januário foi calculado em R$ 500 milhões. Contudo, não é o valor máximo. Assim, o presidente Pedrinho e outros membros da diretoria cruz-maltina buscam arrecadar ainda mais nas tratativas. A expectativa é conseguir 1/3 a mais do valor estimado quando finalizar 100% da venda. LEIA TAMBÉM: Vasco mantém conversa com empresas de fornecedor de material esportivo O Gigante da Colina conta com a auxílio da Primaz Corporate, que presta consultoria especializada na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários. Dessa forma, o Cruz-Maltino acredita que as negociações estejam em processo acelerado, desde a chegada da empresa, o que ocorreu há dois meses.