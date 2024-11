Luiz Henrique, do Botafogo está invicto em clássicos no Brasileirão

Atacante busca manter invencibilidade e marcar gol contra o único rival carioca que ainda não balançou as redes na competição

O jogador está invicto em clássicos no Brasileirão com o Alvinegro. Nas cinco partidas até aqui – dois contra o Fluminense, dois contra o Flamengo e um contra o Vasco, são quatro vitórias e um empate, ou seja, um aproveitamento de 86,6%. Aliás, a igualdade foi em uma partida contra o Cruzmaltino.

Botafogo e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira (5) , no Nilton Santos, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. E quem busca alcançar uma marca nesta partida é o atacante Luiz Henrique, um dos destaques da equipe alvinegra nesta temporada.

Além disso, Luiz Henrique marcou gol contra o Fluminense e Flamengo, mas ainda não balançou as redes contra o Vasco neste Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao “ge”, o atacante projetou o duelo:

“Sabemos que clássico se define nos detalhes, é sempre difícil, mas estamos bem ganhando todos aí. Mas, claro, respeitando o Vasco, sabemos que é um clube gigante, tem vários jogadores excelentes, mas vamos enfrentar esse jogo com maior tranquilidade do mundo, sabendo da nossa capacidade. Vamos dar nossa vida, jogamos em casa, com a nossa torcida, que vai nos apoiar muito. Queremos ganhar mais um clássico para continuar essa história linda de vitórias”, disse.

Com a derrota do Palmeiras para o Corinthians nesta rodada, o Botafogo pode abrir seis pontos de vantagem na liderança caso vença o clássico contra o Vasco.