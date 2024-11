Guardiola valoriza Rúben Amorim e ida de português ao United

Após a derrota acachapante do Manchester City por 4 a 1 para o Sporting Lisboa, nesta terça-feira (5), o treinador Pep Guardiola elogiou bastante o ainda treinador da equipe portuguesa, Rúben Amorim. O termo “ainda” foi usado porque o comandante de 39 anos está acertado com o Manchester United. Ele de deve se apresentar ao clube inglês na próxima semana, após despedir-se contra o Braga, fora de casa, no domingo (10). Dessa forma, Guardiola e Rúben Amorim devem se enfrentar bastante nos próximos anos.

“Será o treinador do Manchester United, vou enfrentá-lo mais duas vezes na Premier League. Aprendo com todos os treinadores que enfrento e penso que o Rúben também, mas o meu foco não está nos outros treinadores, está em meter a minha equipa a jogar o melhor possível e é isso que vou fazer. Não sei se Rúben Amorim será melhor que nós. Temos de esperar. Seja bem-vindo. Evidentemente, chegar com este resultado ao Manchester United é melhor do que chegar com outro, mas o que vai acontecer no Manchester United só ele pode responder”, comentou Guardiola.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Amorim, história no Sporting

Além de golear o Manchester City, o novo técnico do arquirrival United chega com prestígio de ter 10 vitórias em 10 rodadas do Campeonato Português, incluindo uma sobre o Porto. Além disso, o Sporting tem três vitórias e um empate na Champions e está vivo na Taça da Liga de Portugal. Em quatro temporadas e meia, Rúben Amorim conquistou cinco títulos no comando da equipe.