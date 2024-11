Festa da torcida do Racing, contra o Corinthians, rende punição

Clube argentino foi condenado a jogar com portões fechados por um mês Crédito: Jogada 10

A classificação diante do Corinthians, na Sul-Americana, não trouxe apenas boas notícias para o Racing. Isso porque a Agência de Prevenção de Violência no Esporte (Aprevide) puniu severamente o clube de Avellaneda. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na decisão, o órgão da província de Buenos Aires determinou a equipe a jogar como mandante, por um mês, com portões fechados. O motivo da punição foi o uso de diversos itens de pirotecnica na recepção do torcedor da Academia quando da entrada das equipes no El Cilindro.

No comunicado oficial, a abrangência da pena vale para “eventos esportivos correspondentes aos torneios organizados pela Associação do Futebol Argentino (AFA) e todos os eventos relacionados com eventos desportivos de grande público.” De acordo com o levantamento das autoridades, 20 pessoas teriam procurado atendimento médico por conta de queimaduras e demais questões oriundas dos fogos. A decisão cabe recurso e a tendência é que o Racing exerça seu direito. Principalmente, diante da manifestação contrariada que emitiu a representação argentina logo depois que a sanção se tornou oficial. “Como autoridades institucionais, rejeitamos a medida da qual recorreremos imediatamente. Não só porque proíbe o nosso povo de entrar nas suas casas, mas também porque estabelece um precedente altamente negativo. Esta sanção reprime e pune sócios e adeptos que organizaram uma festa exemplar, realizado com os devidos cuidados e precauções, que transcorreu sem problemas e gerou um impacto favorável em todo o mundo, que pôde constatar como se vive a paixão vital do futebol na Argentina”, discorre um trecho do posicionamento do Racing.