Cruzeiro está perto de fechar com primeiro reforço para 2025

A oficialização da contratação deve ocorrer somente ao fim da temporada, quando estiver tudo 100% fechado entre os clubes, de acordo com o jornalista Thiago Fernandes. O Furacão deve receber uma compensação financeira para ceder o jogador antes do fim do compromisso, que expira em dezembro de 2025.

O Cruzeiro está muito perto de contratar em definitivo o volante Christian . O clube mineiro encaminhou acerto com o Athletico-PR para ter o jogador a partir da próxima temporada, com vínculo até o fim de 2027.

Christian e Athletico-PR não chegaram a um acordo para renovação de contrato. Nos bastidores do clube paranaense, o ciclo do volante é visto como perto do final. Na atual temporada, ele disputou 48 jogos, com seis gols e uma assistência, e não atua desde o fim de setembro, em recuperação de uma lesão.

Ele chegaria para um setor que tem dois jogadores em fim de contrato. Lucas Silva e Ramiro têm compromisso somente até o fim do ano e futuro incerto na Toca da Raposa.

O nome também agrada à diretoria atual do Cabuloso. Christian trabalhou com Alexandre Mattos no Athletico, inclusive fazia parte do elenco rubro-negro quando a gestão de Ronaldo tentou sua contratação. Aliás, outro ponto que pesa a favor da negociação é que o Fluminense, que contava com Fernando Diniz como treinador, também sondou o jogador na época. Ou seja, tem aval do comandante.