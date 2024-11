Vasco goleia o Sport e avança às quartas do Brasileirão de Aspirantes

Jogando no Nivaldo Pereira, Cruz-Maltino mete 4 a 0 no lanterna do Grupo A e avança em terceiro; Bruno Lopes deixa o dele

Após um início ruim, com três tropeços nas quatro primeiras rodadas, o Vasco garantiu classificação às quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. Nesta segunda-feira (4), atuando no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino goleou o Sport por 4 a 0, pela sétima e última rodada da fase de grupos, e se garantiu na próxima fase do torneio.

Cauã Coutinho, Luiz Gustavo, Bruno Lopes e Juninho marcaram os gols do time carioca, que venceu a terceira partida seguida no certame. Com o triunfo, o Vasco sobe para a terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, avançando ao lado de Botafogo (17), CRB (13) e Fluminense (9). Já o Sport fica na lanterna (oitavo), sem vencer um jogo sequer: apenas dois pontos em sete jornadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, o Cruz-Maltino aguarda o fim da rodada para saber quem enfrenta nas quartas de final. O adversário sairá de um dos seguintes três times: Red Bull Bragantino, Santos ou Vila Nova, líderes do Grupo B. Como ficou em terceiro na sua chave, o Vasco enfrenta quem terminar em segundo do outro grupo.