Santos planeja força máxima por título da Série B

Peixe está a um ponto de retornar à elite do futebol nacional, mas também sonha em conquistar a Segunda Divisão

Tanto que a regra no Santos é uma só: nada de poupar forças. Afinal, precisando de apenas um ponto para voltar à elite, o planejamento do Santos é ter força máxima nos próximos três jogos, contra Coritiba, CRB e Sport. A taça faz partes dos planos da diretoria e da comissão técnica de Fábio Carille.

O Santos está muito próximo de confirmar o seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso foi adiado neste final de semana por conta da vitória do Ceará em cima do Avaí por 2 a 0, mas a volta para a elite do futebol nacional é iminente. Contudo, o Peixe quer mais e também vai lutar pelo título da Segunda Divisão.

“O principal é o acesso, mas subir sendo campeão é melhor ainda. Não falei com a diretoria, não sei se têm outros planos. Mas quero colocar o melhor em campo. Três jogos para fechar a temporada, então vamos usar o melhor do dia a dia e avaliar junto com o restante da comissão para saber se é o momento de fulano ou cicrano”, disse Carille, após o jogo contra o Vila Nova.

A luta pelo título, aliás, terá um duelo direto. Afinal, o Peixe terá os embates contra Coritiba, fora de casa e CRB, diante de seus torcedores. Até lá, a diretoria espera que o acesso já esteja garantido. A última rodada da Série B será entre Santos e Sport, na Ilha do Retiro. O Leão de Recife, junto com o Novorizontino, brigam com o Alvinegro Praiano pelo título da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.