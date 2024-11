Rihanna expõe fascínio pela Seleção e Ronaldinho na infância

A Seleção perdeu parte da identidade que tinha com os brasileiros, mas o respeito e prestígio com os estrangeiros continuam intactos. Prova disso foi uma declaração da estrela pop Rihanna, em entrevista coletiva. No evento, ela anunciou a parceria entre sua marca de roupas, a Fenty, e a Puma, fornecedora de material esportivo.

Rihanna, de 36 anos, é natural de Barbados, uma ilha do Caribe que não conta com tradição no futebol. Este motivo e o sucesso da Seleção a nível mundial explicam a torcida pelo time Canarinho.

Seleção Brasileira enfrenta últimos adversários do ano em novembro

Sob o comando de Dorival Júnior, a pentacampeã mundial vai para os seus últimos compromissos do ano em novembro. Assim, o treinador convocou 23 jogadores, na última sexta-feira (01/11), para os embates pelas Eliminatórias sul-americanas. O time canarinho enfrenta a Venezuela, como visitante, no dia 14 de novembro. Em seguida, terá confronto com o Uruguai, no dia 19 do mesmo mês, na Bahia.

Este segundo jogo representa um confronto decisivo, pois um resultado positivo permitiria o Brasil ultrapassar a seleção celeste. No atual cenário, a Seleção Brasileira ocupa a quarta colocação, com 16 pontos. Aliás, aproveitou a última data Fifa, com triunfos sobre o Chile e o Peru, os times com piores campanhas nas Eliminatórias. Portanto, houve uma amenização do momento de apreensão que o time canarinho passava.