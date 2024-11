Palmeiras defende mais de 1000 dias sem perder para o Corinthians

São exatos 1.136 dias desde que o Verdão perdeu o dérbi pela última vez, em 25 de setembro de 2021. De lá para cá, foram oito encontros entre os dois clubes, com cinco vitórias alviverdes e três empates. É a maior série invicta do Palmeiras diante do seu maior rival.

O Palmeiras encara o Corinthians nesta segunda-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a necessidade da vitória para seguir sonhando com o tri da competição nacional, o Verdão entra em campo com outro tabu. Afinal, o Alviverde não perde para o Timão há mais de três anos.

Antes, o Palmeiras chegou também à ficar oito jogos invictos contra o Corinthians, entre 1997 e 1999. A única série maior na história ocorreu entre 1930 e 1934, quando o Verdão chegou a 12 partidas sem perder. Além disso, o dérbi ganhou tons cruciais para as pretensões das equipes na temporada.

O que o jogo vale para o Palmeiras

O Palmeiras viu a diferença para o líder Botafogo aumentar novamente para três pontos, após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza. Os planos de Abel Ferreira são encurtar essa distância ao máximo até o duelo direto contra o Glorioso, no dia 26 de novembro, no Allianz Parque.

Além disso, o Verdão tem a chance de aumentar a pressão do Corinthians. Isso porque o Timão caiu recentemente da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Agora, resta ao Alvinegro a briga pelo rebaixamento. Uma nova vitória do Palmeiras pode colocar o clube do Parque São Jorge novamente no Z-4.