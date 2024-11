Flamengo x Atlético se torna a maior renda bruta do futebol em 2024; confira o top 10

Com R$ 15.692.580, primeiro jogo da final da Copa do Brasil supera a arrecadação de São Paulo x Botafogo, nas quartas da Libertadores

O Flamengo venceu o Atlético por 3 a 1 neste domingo (3) no estádio do Maracanã e abriu vantagem na grande decisão da Copa do Brasil, no primeiro jogo. Agora, no duelo de volta, no dia 10, pode perder até por um gol de diferença que confirmará o título e o penta da competição.

Mais de 67.459 pessoas estiveram no estádio para acompanhar o duelo, com 61.305 pagantes. Assim, a renda bruta desta partida se tornou a maior do Brasil, totalizando mais de R$ 15.692.580. Essa renda supera os R$ 7.792.604 da partida entre São Paulo e Botafogo, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores, no Morumbi. Na ocasião, 61.329 pagantes acompanharam a classificação alvinegra nas penalidades máximas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Gabigol faz dois, Flamengo bate o Atlético-MG e abre vantagem na final da Copa do Brasil