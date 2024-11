Coutinho segue fora e desfalca o Vasco contra o Botafogo

Dessa forma, assim como foi contra o Bahia, o meia não constará entre os relacionados, segundo o “ge”, em publicação desta segunda-feira (4). Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 2 com grande atuação de Payet, que deverá substituí-lo novamente no clássico contra o rival carioca.

O meia Philippe Coutinho será desfalque pelo segundo jogo seguido no Vasco. Visando estar preparado para os últimos compromissos da temporada, o jogador não enfrentará o Botafogo, nesta terça-feira (5), em partida da 32ª rodada do Brasileirão.

Já o zagueiro Léo, poupado contra o Bahia, deve retornar à lista. Ainda há dúvida, porém, se ele voltará ao time titular. Caso isto não ocorra, a defesa será formada novamente por Maicon e João Victor. Rafael Paiva, no entanto, conta com dois retornos.

Afinal, Hugo Moura e Vegetti cumpriram suspensão diante o Tricolor baiano e estão aptos a entrar em campo novamente. A tendência é, portanto, que tanto o volante, quanto o centroavante, voltem ao time titular.

O jogo contra o Botafogo se dá nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Em nono, com 43 pontos, o Vasco visa uma vaga na Libertadores de 2025, enquanto o Glorioso segue na luta pelo título brasileiro. Caso vença, o Cruz-Maltino pode encostar definitivamente no Bahia, sétimo colocado com 46. Não deverá ser possível ultrapassar a equipe baiana, porém, pela alta diferença no saldo de gols: 5 a -7 para o Bahia.