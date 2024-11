Corinthians x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Verdão é vice-líder e tenta seguir na briga pelo terceiro titulo seguido do Brasileirão. Timão, se vencer, desgarra do Z4

Corinthians e Palmeiras duelam nesta segunda-feira (4/11), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes clássicos do Brasil, também será um duelo de opostos na competição. Afinal, o Timão é o 15° colocado, com 35 pontos, um a mais que o RB Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Verdão é o segundo, com 61 pontos somados e segue sua caça ao líder Botafogo.

A cobertura da Voz do Esporte, tem Cesar Tavares na narração. Mas também conta com Pedro Rigoni e Luiz Gaspar nas reportagens e João Miguel Lotufo nos comentários. Não perca nenhum detalhe deste jogo acessando a arte acima, a partir das 18h30 (de Brasília), para acompanhar mais uma edição do Dérbi. E que vale muito!