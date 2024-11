Ancelotti lamenta tragédia em Valência: ‘Não tenho vontade de falar sobre futebol’

Técnico do Real Madrid fala sobre duelo com o Milan pela Champions e destaca que o país não tem condições de focar no futebol

Ao longo da última semana, a tempestade Dana afetou diretamente as regiões de Valência e Extremadura, na Espanha, e acarretaram em mais de 200 mortes. Assim, o confronto entre Valencia e Real Madrid não aconteceu no último final de semana, e a equipe merengue volta a campo para enfrentar o Milan, pela Champions. Apesar da proximidade do jogo, Carlo Ancelotti diz que não há clima para falar de futebol no país.

“Estamos muito perto de Valência e de todas as cidades afetadas. Falar de futebol neste momento e jogar futebol é complicado. Fazemos parte deste país e tudo isso afeta muito. Não tenho vontade de falar sobre futebol”, disse o treinador.

“Ninguém queria jogar (contra o Milan) e me pareceu a decisão certa. Mas não somos nós que tomamos as decisões, são aqueles que estão no poder que as tomam. Há muitas formas de parar, o futebol pode e deve ajudar. Futebol é festa, e você pode estar em festa quando sua família está bem e tudo bem. Quando as pessoas não estão bem, não há necessidade de festa”, completou.