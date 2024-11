Amanda Kimberlly curte GP de São Paulo com irmã de Neymar

Amanda Kimberlly e Rafaella Santos, irmã de Neymar, curtiram o GP de São Paulo de Fórmula 1, realizado em Interlagos, no último domingo (03). As duas estiveram na companhia de amigos e fizeram registros do encontro.

A mãe de Helena mantém uma relação de amizade com Rafaella Santos, assim como com outros familiares de Neymar. A irmã do camisa 10 do Al-Hilal, inclusive, é a madrinha da caçula do jogador. O padrinho é Jota Amâncio, que também esteve presente no encontro em Interlagos.