Weverton liga sinal de alerta no Palmeiras antes do dérbi: ‘Vale mais que três pontos’

Palmeiras encara o Corinthians nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (3), o Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Corinthians na segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é fundamental para definir a situação do Verdão no torneio, pois o time está na briga pela taça e tem três pontos a menos que o líder Botafogo (64 a 61).

Experiente no clássico, o goleiro Weverton sabe que o jogo na casa do maior rival é importante e vai muito além dos três pontos na classificação.

“A gente já vem jogando vários clássicos nesses últimos anos e sabe como é que é. Vale três pontos, mas não são três pontos quaisquer. Clássico vai além de três pontos, então a gente sabe o quanto isso mexe com a semana do torcedor e mexe com a nossa semana. A gente sabe que quando ganha o clássico é tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente que está tentando brigar por mais um título”, declarou, antes de completar: