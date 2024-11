Técnico do Atlético-MG, Milito projeta decisão em chegada ao Maracanã

Argentino revela o que pensa sobre a grande final da Copa do Brasil, a ocorrer neste domingo (3), às 16h (de Brasília)

“Jogo muito especial para um time que merecidamente chegou na final. Vamos enfrentar um rival duro como o Flamengo e que tem Filipe Luís (técnico), que mudou a maneira de jogar do Flamengo. Seguramente o Flamengo tentará neutralizar o nosso jogo”, afirmou.

Na chegada ao Maracanã, o técnico Gabriel Milito projetou a final da Copa do Brasil entre sua equipe, o Atlético-MG, contra o Flamengo. Ao chegar no palco da partida deste domingo (3),o treinador revelou qual a expectativa para o duelo de logo mais, que começa às 16h (de Brasília).

Ele também celebrou a possibilidade de estar numa grande decisão. Para o argentino, o Atlético-MG tem capacidade para sair com o título no jogo decisivo do próximo domingo (10).

“Muito feliz pelos jogadores, clube e torcida. Construímos este momento e agora queremos corar e ser campeões. Teremos de lutar muito para que isso aconteça, respeitando o rival e jogando com humildade. Mas confio nos jogadores. Estamos preparados para fazer um grande jogo e que a gente possa coroar a campanha”, detalhou, antes de finalizar.

“Poucas equipes chegam tão bem como nós numa reta final. Temos sorte de estar em duas finais de Copa, do Brasil e Libertadores. Mas vamos competir ao máximo para levantar a taça”, encerrou.