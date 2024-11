São Paulo prega cautela e só deve ter Alisson em 2025

Volante surpreendeu com uma rápida recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, mas só deve jogar em 2024 em casos extremos Crédito: Jogada 10

O volante Alisson vive com a expectativa de voltar a defender a camisa do São Paulo, mas seu retorno ainda deve demorar mais um tempo. Afinal, mesmo com rápida e até surpreendente recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, o Tricolor prega cautela e projeta o retorno do jogador apenas em 2025. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos planos do Tricolor, Alisson só vai jogar na atual temporada em caso de extrema necessidade. O jogador não vai ser relacionado por Zubeldía apenas para ser uma opção no banco de reservas. A ideia é ter o volante 100% fisicamente para evitar uma nova lesão e afasta-lo novamente dos gramados.

Uma nova surpresa em sua recuperação física pode mudar esse quadro, mas dará no máximo alguns minutos neste ano. Dificilmente Alisson deve começar uma partida em 2024. Alisson se lesionou em uma partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O volante fraturou o tornozelo direito e foi submetido à cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025. Contudo, agora existe a possibilidade que ele dispute a reta final do Campeonato Brasileiro deste ano. Recentemente, o Tricolor renovou o contrato do volante até 2027. Alisson vem fazendo falta no São Paulo O volante vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Tricolor na atual temporada e era titular indiscutível de Zubeldía. O jogador tinha três gols e duas assistências em 36 partidas, mas era o grande motorzinho da equipe. Com a sua ausência, o treinador vem escalando Bobadilla e Luiz Gustavo no meio de campo, já que Pablo Maia também está lesionado.