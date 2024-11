Internacional tem cautela para recolocar Fernando em campo

Volante ainda não treinou com bola. Aos 37 anos, forma física do jogador inspira cuidado no Colorado Crédito: Jogada 10

Volante do Internacional, Fernando ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita. O Colorado, então, adota cautela para recolocá-lo em campo, pois o jogador, mesmo em reta final do processo, ainda não tem treinado com bola. Assim, ele não tem presença garantida entre os relacionados para enfrentar o Criciúma, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, na sequência do Campeonato Brasileiro. A tendência é que não jogue contra os catarinenses. Como Fernando tem 37 anos, o Internacional sabe que precisa ser conservador e não queimar etapas para que ele não tenha uma recaída. Por isso, a ideia do Colorado é reutilizá-lo quando este estiver 100%. Tudo para não complicar a vida do volante nesta etapa da careira. Fernando tem contrato com o Inter até o fim de 2025. Em sua ausência, o técnico Roger Machado optou por Rômulo, que vem saindo-se muito bem, apesar de ter características mais defensivas.