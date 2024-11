Grêmio retoma atividades nesta segunda, de olho no Palmeiras

Palmeiras e Grêmio medirão forças na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos. Contudo, mantém o alerta ligado, já que aparece mais do próximo do Z4 do que do G6 na tabela.