Neymar faz chamada de vídeo durante coletiva de Carille

Craque parabeniza por vitória que aproximou o Santos do retorno à primeira divisão

O Santos está cada vez mais perto do acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Peixe venceu o Vila Nova por 3 a 0, neste sábado (2), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B, e se aproximou do retorno à elite. Dessa forma, para confirmar a vaga, precisa torcer para que o Ceará não vença o Avaí.

O resultado foi muito celebrado pelos santistas. E até Neymar quis participar da festa. Durante a coletiva após a partida, o técnico Fábio Carille foi interrompido pelo atacante Guilherme, que recebeu uma chamada de vídeo do camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Assim, o craque aproveitou para parabenizá-los.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não é possível, isso é sério? Obrigado meu ídolo”, disse Guilherme, espantado com a ligação.