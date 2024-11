Napoli x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder e terceiro colocado do Italiano se enfrentam neste domingo (3), em partida da 11ª rodada do Scudetto; Napoli tem campanha quase impecável

Napoli e Atalanta se enfrentam às 8h30 deste domingo (3), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. O time da casa lidera a competição e tem justamente a equipe de Bergamo como uma das principais concorrentes.

O Napoli, comandando por Antonio Conte, não deve ter nenhum desfalque para a partida, afinal, não há lesionados nem suspenso.

Como chega a Atalanta

Atual campeão da Liga Europa e vice da Copa Itália, a Atalanta também começou mal no Italiano, mas se recuperou e agora busca a quina vitória consecutiva. A Atalanta encontra-se na terceira colocação, com 19 pontos. Portanto, se vencer, ficará a apenas três pontos do Napoli. A Inter de Milão é quem encontra-se entre eles, com 21. O artilheiro Scamacca é um desfalque confirmado.

NAPOLI X ATALANTA

Campeonato Italiano – 11ª rodada