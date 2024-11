Marcelo é o quinto campeão da Libertadores a deixar o Fluminense

A respeito de André, o meio-campista já tinha um acordo com o presidente Mário Bittencourt para deixar a equipe, nesta temporada. Assim, o Tricolor aceitou oferta do Wolverhampton, da Inglaterra. A investida de um clube da Premier League se explica pelo destaque tanto na equipe das Laranjeiras como por um período na Seleção.

O defensor foi negociado com o Zenit, da Rússia, em janeiro deste ano por cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação da época). Já, no caso de Alexsander, sofreu com uma grave lesão no joelho esquerdo, ainda no ano passado. Em seguida, o jovem atleta não conseguiu repetir suas melhores atuações. Até que recebeu proposta atrativa do Al Ahli, da Arábia Saudita e aceitou pelo cenário incerto e boa remuneração.

Próximo a um ano da conquista da Libertadores, o Fluminense já passou por algumas modificações em seu elenco. Isso porque cinco personagens que estiveram na campanha vitoriosa da principal competição de clubes da América do Sul, não integram mais o grupo. Tratam-se do zagueiro Nino, além dos meio-campistas André, Alexsander, o técnico Fernando Diniz, além de Marcelo, mais recentemente.

O Fluminense decidiu negociá-lo por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 135,5 milhões na cotação do período), a maior venda da sua história. A penúltima saída foi do técnico Fernando Diniz, que acumulou resultados negativos. Com isso, a equipe acabou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após um período sem clube, o comandante atualmente está no Cruzeiro. O próximo jogador a encerrar sua passagem no Tricolor deve ser Felipe Melo, que está próximo de encerrar a sua carreira.

Reencontro caótico no Fluminense

O desentendimento entre Mano e Marcelo, no empate do Fluminense com o Grêmio, na última sexta-feira (01/11), não é um episódio inédito. Na verdade, os dois já tiveram um conflito na época em que o treinador comandava a Seleção Brasileira, que se irritou com a postura do lateral-esquerdo, em 2011.