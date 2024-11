Mano explica ‘confusão’ com Marcelo após empate do Fluminense: ‘Ouvi uma coisa que não gostei’

Técnico elogia postura do Tricolor, entende indignação de Felipe Melo e comenta sobre gols sofridos no fim pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O fim do empate entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão, foi de tensão. Além de pênalti com muita confusão para os gaúchos, o técnico Mano Menezes também se irritou com Marcelo. O treinador iria colocar o lateral em campo, mas confirmou que ouviu uma coisa que não gostou. “Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento do jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo”, disse Mano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O fato aconteceu aos 44 minutos da etapa final, quando o time carioca vencia por 2 a 1. Marcelo foi chamado e se preparava para entrar em campo. Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder o treinador, o deixou incomodado. Mano então desistiu de colocar o lateral-esquerdo em campo.

Marcelo, por sua vez, não falou sobre o assunto. O jogador foi para o doping após e partida e foi embora sem passar pela área de zona mista. Mano elogia postura do Fluminense Sobre o jogo, o técnico Mano Menezes elogiou a postura do Tricolor. Ele viu que o time “assumiu a responsabilidade” e propôs o jogo. No entanto, lamentou uma bola despretenciosa que culminou no empate do Grêmio nos minutos finais.

“Ao meu ver era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui e só não estamos comemorando por essas coisas do futebol. Jogamos ao meu ver para estabelecer um placar de quatro pelas chances claras que tivemos. Tivemos mais duas, três chances cara a cara. Tivemos uma com o Lima, tivemos uma com Nonato, tivemos um bom controle de jogo durante quase que toda a parte do jogo. Tomamos a iniciativa, assumimos a responsabilidade, fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele, uma bola longa, despretensiosa. No meio do trajeto, o jogador do Grêmio meio que se livrou da bola, jogou ela para dentro da área e o árbitro marcou o pênalti aí nessa nessa última bola do jogo e a gente toma o gol no finalzinho de novo e sai com esse sentimento de frustração porque o time jogou para merecer outro resultado”, disse. Felipe Melo “A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto. É um lance em que o jogador joga a bola de cabeça… Ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, né? Mas o Fábio estava com a perna aberta. Então eu acho que a gente também tem que entender que por mais duro que seja, por mais necessário que seja, o Fábio ampliou o corpo, né? E o árbitro marcou” Gols no fim “Não tem um erro grave, que a gente possa analisar como o preponderante ou determinante para sofrer o gol. Chutamos a bola para frente, a bola voltou, rápida. Eles tiveram sorte porque o jogador que deu o passe final nem quis dar o passe final para o jogador que sofreu o pênalti. Mas é assim. Quando eu falo de maturidade, não é especificamente sobre um ou sobre outro, eu falo de equipe, você segura a bola, você não comete faltinhas desnecessárias para ficar erguendo bola na tua área, coisas desse tipo que os jogadores sabem, eles são grandes jogadores e sabem.”