Guilherme fala de ansiedade pelo acesso com o Santos

Um dos destaques do Santos na temporada, o atacante Guilherme comentou sobre a ansiedade para assegurar o acesso à Série A de 2025. Para tal, o Peixe precisa derrotar o Vila Nova neste sábado (2) e torcer torcer para o Ceará não vencer o Avaí no domingo (3), na Arena Castelão.

“A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo, temos que fazer a nossa parte e esperar o Ceará no domingo, então a ansiedade faz parte. Mas temos que lidar bem com ela. Estamos preparados e bem treinados para amanhã. Tenho certeza que nossa torcida fará uma grande festa e vamos em busca dessa vitória”, começou Guilherme.

O atacante do Santos, aliás, é o artilheiro e o garçom do Peixe na temporada, com 12 gols e 10 assistências em 2024. O camisa 11 reforçou que os números são consequência do trabalho coletivo de Fábio Carille.