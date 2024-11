Guarani perde mais uma e está quase rebaixado

Bugre sonhava em sair da lanterna e fez bom jogo, com as melhores chances. Mas, fora de casa, pararam nas defesas de Tadeu. Goiás 1 a 0

O Goiás venceu o Guarani neste sábado, 2/11, na Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. Bruno Herculano fez o gol neste duelo em que os goianos não foram bem. Afinal, foram pressionados pelo Bugre a maior parte do tempo. Mas contaram com o goleiro Tadeu, que foi a figura central da partida, que teve um público de 4.904 (R$ 75.480).

O Guarani, que poderia deixar a lanterna após 17 rodadas, segue com 31 pontos. Como pode ficar até oito pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, e restando apenas mais nove em jogo, evitar a queda à Série C seria um milagre. Já o Goiás, com 54 pontos, ainda tem uma chance pequena de acesso: está cinco pontos atrás do atual quarto colocado, o Mirassol, que ainda jogará na rodada.

Bruno Herculano marca para o Goiás

O Goiás chegou ao gol no seu primeiro ataque de perigo, aos seis minutos. Sander recebeu e cruzou na medida para Bruno Herculano cabecear e fazer 1 a 0. O Guarani perdeu Bruno Mendes machucado aos dez minutos, entrando Lohan. Mas passou a equilibrar, com Caio Dantas fazendo a diferença na criação e teve chance de empatar com Lohan. O Goiás não estava bem, mas Tadeu mostrava segurança.