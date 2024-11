Grêmio não tem folga e já inicia preparação para duelo com o Palmeiras

O elenco do Grêmio não ganhou descanso após o empate com o Fluminense , na última sexta-feira (1/11). Isso porque os jogadores retornaram a Porto Alegre e já iniciaram a preparação para o compromisso seguinte: o Palmeiras, fora de casa. Os titulares fizeram somente atividades regenerativas, além de trabalhos na academia e fisioterapia. Por outro lado, os demais atletas realizaram treino no campo.

Grêmio espera contar com retornos na zaga

Ainda em fase final de transição física, o zagueiro Gustavo Martins está próximo de voltar a ficar disponível, segundo a previsão do clube. Afinal, a tendência é a de que o defensor tenha condições de atuar já no embate com o Alviverde. O atleta se recuperava de uma contusão muscular na coxa esquerda e não atuava desde o resultado positivo contra o Fortaleza, quatro jogos atrás.

O argentino Kannemann provavelmente voltará a ficar à disposição também para o confronto com o Verdão. Além de virose, o defensor apresentou dores no quadril, um problema que o assombrou em 2021. Ao ponto de ser necessária uma cirurgia ao final da temporada, que o deixou fora de combate até maio do ano seguinte. O clube tem apreensão que o retorno do incômodo seja motivo de uma nova intervenção cirúrgica. O elenco do Tricolor Gaúcho volta as atividades, na próxima segunda-feira (4).

Aliás, o jogo contra o Palmeiras ocorre, na próxima sexta-feira (08), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue com campanha irregular na Série A e se encontra na 11ª colocação, com 39 pontos. Ou seja, a equipe ainda flerta com a possibilidade do rebaixamento. Até porque conta com uma virtual vantagem de cinco pontos para o Z4.