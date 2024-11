Fortaleza atropela Juventude fora de casa e mantém sonho do título do Brasileirão

Leão do Pici derrota Jaconero por 3 a 0 no Alfredo Jaconi e quebra sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (2), o Fortaleza venceu por 3 a 0 o Juventude, que promovia a estreia do técnico Fábio Matias. Os visitantes foram mais efetivos e contaram com os gols de Moisés, Mancuso e Kuscevic no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Jaconero, portanto, perde a chance de escapar da zona do rebaixamento. Este duelo entre times de posições distintas na tabela ocorreu pela 32ª rodada.

Com o resultado, o Leão do Pici se mantém na terceira posição, com 60 pontos, ficando um atrás do Palmeiras e quatro do Botafogo, ambos com um jogo a menos. O Juventude permanece em 18º lugar, com 34 pontos, um a menos do Red Bull Bragantino, primeiro fora da zona do rebaixamento.

Fortaleza abre vantagem nos acréscimos

Mesmo fora de casa, o Fortaleza teve boas chances no início da partida, mas não conseguiu balançar a rede do goleiro Gabriel. Logo após, o Juventude igualou o jogo e emplacou oportunidades ao gol do João Ricardo. Aos 29 minutos, o atacante Moisés marcou para o Tricolor de Aço, porém o VAR anulou o gol por impedimento. A equipe, no entanto, manteve o ritmo, e nos acréscimos abriu o placar e ampliou. Aos 47, após pressão na saída de bola, Tinga cruzou para Moisés anotar o primeiro. Cinco minutos depois, a zaga do Ju não cortou o cruzamento rasteiro, e Martínez rolou para Mancuso marcar o segundo, de fora da área.