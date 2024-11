Estêvão revela que não conhecia recorde de seu ídolo Neymar até pouco antes de superar marca

Na entrevista, a joia alviverde também contou em qual preferia atuar na infância. E ressaltou que a influência do pai foi determinante para os seus primeiros passos no futebol.

“Meu pai era goleiro e ele sempre me levava para os campos. Foi surgindo a paixão de futebol. No entanto, comecei no gol, muita gente não sabe disso. Queria ser igual meu pai”, disse a joia alviverde para, logo em seguida, contar que o incentivo para mudar de posição veio do próprio pai.

“Fui, fui, fui e ele falou: ‘Desiste do gol, porque goleiro sofre demais. Vai para linha'”, concluiu o hoje atacante.

Estêvão foi convocado nesta sexta-feira (1/11) pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos comprimissos diante de Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, para a Copa do Mundo.