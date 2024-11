Atlético reencontra o Flamengo no Maracanã após noite de gala de Paulinho

Atacante foi o grande destaque do triunfo do Galo por 3 a 0 no Brasileirão da última temporada e quer repetir o feito neste domingo

Com um confronto cercado de rivalidade, Flamengo e Atlético-MG irão protagonizar mais uma final na história do futebol brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (3), às 6h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, o Galo tem boas recordações do estádio, já que derrotou o adversário no último encontro que tiveram em solo carioca.

No dia 29 de novembro de 2023, as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no reencontro de dois antigos desafetos: Tite e Felipão, que se abraçaram antes do apito inicial. Os ex-treinadores da seleção brasileira tiveram a relação estremecida desde a semifinal do Paulistão de 2011, quando discutiram.

Em campo, Paulinho, revelado nas divisões de base do Vasco, teve uma verdadeira noite de gala. Com apenas oito minutos, o atacante abriu o placar e teve chances de ampliar o marcador.