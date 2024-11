Técnico do Inter Miami abre o jogo sobre contratação de Neymar e reedição de trio MSN

Rumores sobre a transferência do astro do Al-Hilal para o futebol norte-americano se intensificaram após a compra de uma mansão em Miami Crédito: Jogada 10

O técnico do Inter Miami, Tata Martino, não se esquivou do assunto do momento e falou sobre as chances da reedição do “trio MSN” no clube norte-americano. Os rumores de uma possível transferência de Neymar aos EUA se intensificaram nesta semana, após o astro comprar uma mansão na cidade localizada na Flórida. O investimento mobilizou fãs de futebol que torcem por mais uma parceria do astro brasileiro com Messi e Luis Suárez. Tata Martino usou da sobriedade para tratar o tema, mas não descartou nenhuma possibilidade futura. Em contrapartida, o técnico entende que a contratação de Neymar só se tornaria viável dentro de novas regras financeiras por parte da MLS. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Todo mundo que compra uma casa aqui vai vir jogar? Cheguei em Barcelona na mesma época que o Neymar. Foi um bom ano e para mim poder treinar jogadores de alto escalão será sempre… será uma lembrança muito especial. Com o Leo (Messi) e os outros atletas já chegando, tudo pode acontecer”, iniciou:

“O que não imagino (a contratação de Neymar) se a liga não flexibilizar a questão salarial, como isso seria feito, porque depois de escrever ou falar na mídia fica tudo bem, não acontece nada, não tem nenhuma consequência. Mas, como seria a implementação, ninguém explica. E a realidade é que se há algo que a MLS tem é que as regras são rígidas, a menos que a MLS decida mudar”, respondeu. Contratação de Neymar Ainda em sua resposta, durante coletiva de imprensa, Tata Martino cobrou mais responsabilidade sobre notícias vinculadas ao futuro dos jogadores. “Não se pode falar tão fácil e livremente sobre se poderiam vir ou não. Isso sim. Parece-me que quando falamos disto se torna necessário outro tipo de apoio, não podemos falar e mencionar um jogador só porque comprou uma casa ou casou com alguém de Fort Lauderdale. Um absurdo. Primeiro, tem que analisar o que a liga oferece e se isso é realmente possível. Partindo deste princípio, hoje isso é impossível, então não há mais continuidade nesta conversa”.

Neymar tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025 e não há conversas sobre renovação no momento. Até porque o atleta retornou aos gramados em outubro após mais de um ano em tratamento da grave lesão no joelho. De acordo com fontes, o astro só está focado em recuperar o nível de futebol por ora. Mansão em Miami A propriedade custou US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 148 milhões na cotação atual) e está localizada à beira-mar em Bal Harbour, em Miami – dos locais mais exclusivos da cidade. O investimento dá dimensão do tamanho do terreno: mais de 2,3 mil metros quadrados.