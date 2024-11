Neymar comemora momento com familiares e amigos

O atacante Neymar fez uma publicação especial nas redes sociais para comemorar um encontro com familiares e amigos. Na ultima quinta-feira (31), o jogador do Al-Hilal postou imagens com Bruna Biancardi, Neymar pai e outras pessoas próximas. As fotos foram feitas em um restaurante em Riade, capital da Arábia Saudita.

Na legenda da postagem, o camisa 10 agradeceu pelo registro.