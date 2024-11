Maradona: filhos anunciam memorial após exumação do corpo

Maradona morreu em 2020, aos 60 anos; filhos conseguiram na Justiça a exumação do corpo, que ficará no futuro memorial

Os filhos de Diego Maradona anunciaram o lançamento de uma fundação com direito a memorial em homenagem a história do ídolo argentino. O projeto deve ser desenvolvido na área turística de Puerto Madero, em Buenos Aires.

“Queremos que nosso pai esteja perto do amor do povo e realize o desejo de todos aqueles que desejam levar uma flor a ele”, disse Dalma Maradona, uma das filhas do ídolo, durante uma apresentação transmitida no YouTube. Ela acrescentou ainda que a fundação surgiu do desejo de “prestar homenagem a ele e preservar seu legado”.

O local terá 1.000 m² e acesso gratuito para os argentinos, que poderão fazer doações à Fundação Maradona. Os colaboradores poderão colocar uma foto em um ‘muro de herança’ no memorial.

Exumação de Maradona

A Justiça autorizou, em outubro, a transferência dos restos mortais de Maradona do cemitério em que se encontra para o futuro mausoléu no memorial. O objetivo é dar acesso aos moradores e turista ao ‘grande ídolo da Argentina’.