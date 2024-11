Jornalista do SporTV comete erro com destaque do Inter e vira motivo de piada

Membro da bancada do programa “Seleção SporTV” pediu a convocação de lateral do Colorado para a Seleção Brasileira Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo do Inter, Alexandro Bernabei, foi o ponto central de um vídeo que viralizou na internet. Isso porque, o jornalista Paulo César Vasconcellos cometeu um erro durante o programa “Seleção SporTV”, na última quinta-feira (31/10), ao fazer coro pela sua convocação para a Seleção Brasileira. Contudo, ele é argentino. “Sabe quem eu gostaria de ver na lista? O Bernabei, lateral-esquerdo do Internacional. Já que o Dorival Jr contempla jogadores que atuam no futebol brasileiro, o que ele está jogando. Acho que as laterais tem uma questão em aberto”, argumentou o jornalista do SporTV. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, o apresentador da atração, André Rizek, concordou com o pedido do companheiro da bancada.

“Seria uma baita novidade. A gente teve o Abner e o Alex Telles como nomes da última vez. Vamos ver”, acrescentou o jornalista. Portanto, os espectadores que acompanham o programa rapidamente perceberam o erro, cortaram este trecho do programa e postaram nas redes sociais. Após o episódio viralizar, Rizek, levou a situação na esportiva e se manifestou sobre a gafe.

“Quando o Bernabei se naturalizar e virar o novo Roberto Carlos, não se esqueçam de lembrar que foi no ‘Seleção’ que tudo isso começou! Ps: já chequei que só jogou pelos caros na base. Sai fora, Scaloni!”, apontou o apresentador. Nosso menino Bernabei vem jogando tanta bola que até está sendo reivindicado na lateral da Seleção Brasileira de Futebol. pic.twitter.com/9NUgCx59TA — Son (@_soncruz) October 31, 2024

Argentino ganha destaque no Inter O lateral-esquerdo argentino é um dos principais jogadores na campanha de destaque do Inter no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após Roger Machado assumir o comando técnico, ele rapidamente se tornou titular. Aliás, até aqui são 19 partidas, quatro gols e três assistências. Bernabei teve bom desempenho no último compromisso da equipe, o empate com o Flamengo, no Beira-Rio. Na partida anterior, a vitória sobre o Atlético, fora de casa, ele contribuiu com gol e assistência. Vale relembrar que o lateral foi cedido por empréstimo ao Internacional pelo Celtic, da Escócia, até o final da temporada. A propósito, no acordo há uma opção de compra.