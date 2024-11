John Textor recebe oferta por fatia no Crystal Palace, afirma jornal

Textor detém 45% das ações do Palace. Conforme as informações do jornal “Daily Mail”, três grupos estão concorrendo para adquirir sua parte. Uma corretora de Nova York estaria negociando com os interessados há dois meses, e um desses grupos, chamado Sportsbank, conta com investidores dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio e teria formalizado a oferta.

Há meses, Textor manifesta interesse em vender sua participação no Palace, pois não conseguiu adquirir uma fatia maior do clube, limitando seu poder de decisão no time inglês. Ele até tentou comprar o Everton, também da Inglaterra, mas não teve sucesso.

Além disso, o empresário Steve Parish, outro sócio do Crystal Palace, está considerando negociar sua participação devido à insatisfação da torcida.

Para adquirir outra equipe na primeira divisão inglesa, Textor precisa encerrar sua participação no Crystal Palace, conforme as regras do futebol inglês. No entanto, sua holding Eagle Football ainda controla o Botafogo, o RWD Molenbeek, da Bélgica, e o Lyon, da França.