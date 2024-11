Gyokeres faz quatro na goleada do Sporting sobre o Amadora

Fera fez Poker (quatro tentos) neste 5 a 1 que mantém os Leões com campanha 100% no Português (10 vitórias). Sueco tem 16 gols em dez rodadas!

O Sporting do sueco Gyökeres goleou o Estrela da Amadora nesta sexta-feira (1/11), pela décima rodada do Campeonato Português, por 5 a 1. E o artilheiro estava em estado de graça. Afinal, Gyökeres simplesmente fez quatro gols. O outro foi do uruguaio Araújo. Com isso, o sueco dispara na artilharia, com 16 tentos em apenas dez rodadas. Sozinho, tem mais gols do que 15 dos 17 times da competição. O brasileiro Rodrigo Pinho descontou para o Amadora, que tem seis pontos, em 16º lugar.

Com mais este triunfo, o Sporting segue com sua campanha monumental: 10 vitórias, campanha 100%. Melhor ataque (35 gols), melhor defesa (3) e 30 pontos, contra 24 do Porto, que ainda jogará na rodada. Mas o jogo também marcou a primeira fase de despedida de Rúben Amorim, que deixará o Sporting para assumir o Manchester United. Porém, ele ainda comandará o time contra o Manchester City, pela Champions.

Show do sueco na goleada do Sporting

No primeiro tempo, apesar de o Sporting cometer alguns erros decisivos, o ataque foi muito eficaz. Ou melhor, Gyökeres, que fez hat trick em um intervalo de 23 minutos. Aos 19, a fera fez quase tudo. Salvou uma bola na esquerda, avançou, triangulou com Pote e, dentro da área, saiu da marcação e bateu para fazer 1 a 0. Aos 31, recebeu de Trincão e fez 2 a 0. Aos 42, mais um gol, desta vez de pênalti. Porém, entre o segundo e terceiro gols, Rodrigo Pinho descontou.