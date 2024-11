Dorival revela ‘ótimas opções’ para duas posições na Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior convocou na tarde desta sexta-feira (1) os jogadores para os confrontos contra Venezuela e Uruguai. Na lista, uma novidade: o zagueiro Murillo, que atua no Nottingham Forest e pode fazer sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira. Dessa forma, o treinador revelou que o jogador vem sendo observado há algum tempo e contou que tanto na zaga quanto na ponta direita, o Brasil tem boas opções.

Endrick, por sua vez, ficou fora desta convocação, assim como Neymar. O brasileiro não joga há quatro partidas no Real Madrid e o técnico explicou, portanto, que isso interfere na lista.

“Endrick por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos tempo para reposição de um tempo perdido. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço”, afirmou.

Em quarto lugar, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 14 de novembro, em Maturín. No dia 19, encara o Uruguai, em Salvador.