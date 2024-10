Zagallo já temia briga de filhos por herança antes de morrer

Em testamento, Zagallo pediu que filhos mantivessem a união e a amizade, sem brigas por motivos fúteis, mais especificamente por bens Crédito: Monica

O primeiro testamento deixado por Mario Jorge Lobo Zagallo abordava o desejo dele que os filhos mantivessem a amizade após sua morte, sem brigas por motivos fúteis. Porém, após um ano, a situação ocorre de forma contrária ao que gostaria o ‘Velho Lobo’. A informação é de Diego Garcia, do Uol, que teve acesso ao documento, registrado no Cartório do 11º Ofício de Notas da Capital, no Rio de Janeiro. Datado de 1984, o testamento em questão pedia a união de seus herdeiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“(Zagallo) Aconselha que seus 4 filhos se mantenham sempre unidos, amigos uns dos outros, conforme foram seus pais, e permaneçam assim pelo resto da vida, sem desentendimentos ou indisposições por motivos fúteis e, principalmente, por questões de bens”, expressou o tricampeão do mundo. Em 2016, Zagallo assinou um novo testamento. No mesmo ano, ele havia perdido Alcina de Castro Zagallo, sua então esposa e mãe de seus filhos. De acordo com a publicação, os herdeiros já não mantinham uma boa relação. Dinheiro, problemas familiares individuais e a herança do pai estariam no olho do furacão da crise familiar. Crise entre os filhos de Zagallo De acordo com informações que constam em um processo do inventário de Zagallo, Maria Emília, Maria Cristina e Paulo Jorge acusam o irmão caçula, Mario Cesar, de agir de forma controversa em relação aos desejos do pai. O trio relata que o filho mais novo do ‘Velho Lobo’ passou a dificultar o acesso dos outros irmãos ao pai, incluindo a exclusão do acesso ao condomínio onde o ex-técnico morava. Mario Cesar teria manipulado o pai a escrever um novo testamento que resguardava o caçula por completo.

Alguns trechos do segundo testamento foram destacados pelos trio de irmãos para comprovar a possível manobra do caçula de Zagallo, tais como: “(Zagallo) declara que essa escritura é feita sem qualquer tipo de constrangimento ou coação, de plena consciência e com o intuito de evitar futuros transtornos para seu filho (Mario Cesar)”, “questão de absoluta confiança”, “e por ter confiança absoluta no seu filho (Mario Cesar), e somente nele” e “que este filho é seu braço direito e merece sua total confiança”. Eles alegam que houve fraude na composição do novo testamento em prol de Mario Cesar. O documento traz ainda que o filho caçula teria liberdade para movimentar todas as contas bancárias e investimentos de Zagallo. As operações seriam “de seu conhecimento e principalmente a seu mando (Zagallo). Seu filho (Mario Cesar) sempre lhe presta contas e lhe mantém informado, sendo todas as retiradas para seu exclusivo proveito, seja para manutenção do lar”. Início das ações de Mario Cesar sobre os patrimônios de Zagallo Com Zagallo ainda vivo, Mario Cesar recebeu ‘duas doações’ em espécie, no valor de R$ 5 milhões. O fato ocorreu mesmo ano da assinatura do novo testamento (2016). Posteriormente, houve a alienação de todo o patrimônio imobiliário do ‘Velho Lobo’, já com 90 anos, em 2021.

De acordo com os três irmãos, Mario Cesar vendeu uma casa na serra da Granja Comary, um apartamento de frente ao mar no condomínio Atlântico Sul e um apartamento no condomínio Blue. Maria Emília, Maria Cristina e Paulo Jorge questionam o destino do montante arrecadado com os imóveis. Além da cobrança em relação aos valores, o trio também acusa o irmão caçula de usar recursos do pai com uma funcionário que o acusou de estupro. Ele teria adquirido bens para a mulher, entre eles “um apartamento e veículos, numa espécie de acordo, o que evidencia um comportamento abusivo, indicando desvio patrimonial, abuso de confiança e gestão fraudulenta, afetando diretamente o valor da herança”. Divisão do novo testamento de Zagallo Consta no novo testamento que o restante do patrimônio fica dividido em 62,5% para Mario Cesar. Enquanto isso, os demais 37,5% devem ser repartidos entre os três irmãos. Porém, o caçula alega que o pai deixou dívidas, como três ações sofridas por cuidadoras. Ele já teria feito um acordo com duas delas para o pagamento de R$ 290 mil.