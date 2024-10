Renato Gaúcho prega mistério ao definir titulares do Grêmio para confronto direto

Treinador do Imortal não deu indícios se vai escalar Monsalve no meio de campo e Aravena em duelo com o Fluminense Crédito: Jogada 10

O Grêmio encerrou a sua preparação para o seu próximo compromisso, o confronto direto com o Fluminense. No entanto, o técnico Renato Gaúcho manteve sigilo sobre o time titular. Especialmente porque o comandante não deu indícios se vai utilizar Monsalve e Aravena como titulares no meio de campo e ataque, respectivamente. Especialmente porque o treinador já percebeu que o meio-campista colombiano não pode atuar simultaneamente com Cristaldo. Afinal, a equipe perde no poder de marcação. Já no caso do atacante chileno, ele vem aproveitando as oportunidades que ganha entre os 11 iniciais. Contudo, Aravena tem a preferência por atuar na ponta-esquerda. Semelhantemente ao seu companheiro Soteldo. Ou seja, Renato encontra um cenário adverso para aproveitar os jogadores em melhor momento entre os titulares.

Há também a possibilidade de o comandante utilizar os dois juntos. Neste contexto, o chileno seria utilizado no setor criativo, no lugar de Edenilson. Em outro cenário, na defesa, o comandante deve contar com o retorno do zagueiro Gustavo Martins. Mesmo que fique como opção no banco de reservas. Isso porque o jogador se encontra em estágio final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. No caso, o defensor ganhou aval do departamento médico e já realiza a transição física com corridas no gramado. Gustavo deve voltar a ficar à disposição após três jogos como desfalque. Por outro lado, Kannemann ainda não deve ter condições de retornar aos campos. O argentino ainda se recupera de um quadro forte de virose. Um provável time titular do Tricolor Gaúcho é: Marchesín, João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Arevena), Cristaldo (Monsalve) e Soteldo; Braithwaite.